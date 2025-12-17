Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) chega desorientado, depois do encontro com Gina (Paula Neves) e o filho e sente que fez tudo mal. Gonçalo relembra-se do que combinou com Gina e Nuno (Tiago Teotónio Pereira), mas acha que não devia ter feito as coisas daquela forma. Gonçalo lembra-se da cara do filho e chora. Sente-se sozinho e perdido como nunca. Nuno, Gonçalo e Gina decidem o que fazer acerca do bebé. Nuno está muito magoado, mas está disposto a perdoar Gina e assumir o filho como seu, desde que Gonçalo desapareça para sempre. Gonçalo compromete-se a ir embora.
A Protegida: Eis o acordo que foi feito entre Gonçalo, Nuno e Gina
- Ontem às 23:51