A Protegida

A Protegida: Em clima de tentação, JD expõe a verdade e não deixa Mariana afastá-lo da bebé

  • Ontem às 23:15
A Protegida: Em clima de tentação, JD expõe a verdade e não deixa Mariana afastá-lo da bebé - TVI
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) afasta-se para não cair na tentação. JD (Pedro Sousa) não quer acreditar que Mariana tenha sido capaz de estar longe da filha só para o magoar. JD já não sabe no que acreditar, mas quer que a filha esteja com a mãe. JD deixa bem claro que não vai abdicar da filha e quer fazer parte da vida dela. Mariana desespera e tenta por entreves, mas JD não desarma.

A Protegida

01:00

A Protegida: Clima aquece. Laura e Óscar à distancia de um beijo.

A Protegida
Ontem
00:45

A Protegida: JD ameaça matar Jorge se tocar em Mariana ou Carlota

A Protegida
Ontem
01:14

A Protegida: Mariana nervosa expulsa Jorge de perto do carrinho da filha e a tensão aumenta

A Protegida
Ontem
00:32

A Protegida: Virgílio insiste em pegar na bebé, mas Benedita não o deixa aproximar-se

A Protegida
Ontem

Vem aí «A Protegida»: Mónica confessa ataque a Mariana e deixa JD em choque

A Protegida
Ontem

Vem aí «A Protegida»: JD revela mágoa por não estar ao lado de Mariana e da bebé

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Cristina Ferreira surpreendida ao saber em direto que ator da TVI trabalha em restaurante

Ontem
1

Esta é a tradição de Cristina Ferreira com mais de 30 anos: “É aqui que pouso o coração”

qua, 6 ago
2

Cristina Ferreira recorda parto e fala com atriz sobre ser mãe aos 46 anos: «O meu filho nasceu em 4 minutos, não me custou nada...»

qui, 21 ago
3

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
ter, 12 ago
4

Vem aí «A Fazenda»: Joel preso e Gustavo silencia sobre noite da morte de Bianca

A Fazenda
Ontem
5

Exclusivo «A Fazenda»: Eva e Joel são presos

A Fazenda
dom, 29 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Cristina Ferreira surpreendida ao saber em direto que ator da TVI trabalha em restaurante

Ontem

José Condessa abre o coração e deixa mensagem arrepiante: «Juntos sabemos que dá muito certo»

Cacau
Ontem

Maria Botelho Moniz derrete-se com imagem que conta a sua história de amor: «Paizão»

Ontem

Cristina Ferreira revela os segredos da boa forma. E é a inspiração desta atriz da TVI

Ontem

Serão estas as imagens mais bonitas de Maria Botelho Moniz?

qui, 21 ago

Atriz da TVI mostra remodelação do quarto: «Gosto. Da cama e da companhia»

qui, 21 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN