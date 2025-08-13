Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) surpreende-se ao ver Benedita (Maria do Céu Guerra) chegar com JD (Pedro Sousa). Ele diz que veio até ali para falar com Mariana (Matilde Reymão), para ela se sentir segura. JD diz que a queixa dela e a falsa agressão a Hector, o podem fazer voltar para a prisão, por isso vai afastar-se de livre vontade. Benedita analisa a expressão da neta. JD pergunta-lhe se é mesmo isso que quer.JD espera uma resposta de Mariana (Matilde Reymão). Os dois olham-se com amor e desespero mal disfarçados. Mariana tenta fugir à questão, mas JD não deixa e exige saber se ela o quer realmente longe. Ela tem de dizer que sim e ele promete afastar-se. Mariana vai para a cozinha, abalada. Benedita vai atrás dela e Laura vai atrás de JD.
A Protegida: Em lágrimas, José Diogo tem a última conversa com Mariana
- Ontem às 23:30