A Protegida: Enquanto envia uma mensagem desesperada à família, Mariana tem um acidente

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) conduz, desorientada. Envia um áudio à mãe e avó, enquanto conduz, e diz que acabou tudo. Mariana distrai-se e acaba por sair da estrada e embater numa árvore. JD (Pedro Sousa) sai desesperado atrás de Mariana. Laura (Alexandra Lencastre) e Benedita (Maria do Céu Guerra) estão muito angustiadas e sentem que não vão conseguir salvar Mariana. Mariana está inconsciente com a cabeça no volante.