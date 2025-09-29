A Protegida

A Protegida: Foi isto que Virgílio fez à bebé

  • Ontem às 23:59
A Protegida: Foi isto que Virgílio fez à bebé - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) diz que o produto era mesmo forte e que ainda está zonzo. Jorge pergunta-lhe se correu tudo como planeado e Virgílio (Diogo Morgado) diz que sim. Jorge pergunta se Mariana (Matilde Reymão) já acordou e diz que quando der pela falta da filha, vai começar o jogo.
FLASHBACK Virgílio passou a noite com Carlota na estufa, para que não inalasse o gás. Deixa a bebé a dormir e escreve um bilhete para ser lido por quem a encontrar.

A Protegida

01:19

A Protegida: Sofia faz chantagem com Óscar, mas eis o que acontece

A Protegida
Ontem
01:21

A Protegida: Virgílio e Jorge apertam o cerco a Óscar

A Protegida
Ontem
00:57

A Protegida: Benedita fica em pânico ao encontrar Carlota

A Protegida
Ontem
01:41

JD anuncia decisão: «Não é questionável: eu vou voltar aqui para casa»

A Protegida
Ontem

Momento arrepiante: gesto de Fernanda Serrano deixa o filho sem palavras

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Jorge encontra Francisco e ajuda-o. Mas, há uma intenção

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

O prémio, que o companheiro de Maria Botelho Moniz ganhou, emocionou todos. E há um motivo

Ontem
1

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

qui, 4 set
2

«Foi extremamente difícil para mim em termos de saúde»: Rita Pereira enfrenta situação angustiante e assume tudo

Ontem
3

Vem aí em «A Fazenda»: Becas esconde um grande segredo que envolve o desaparecimento de Joel

A Fazenda
Ontem
4

Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico

A Fazenda
dom, 21 set
5

Todos querem as sandálias de Rita Pereira. E descobrimos onde se vendem

qua, 20 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Desesperada, Eva seduz Joel para tentar escapar do cativeiro

A Fazenda
dom, 28 set

Exclusivo «A Protegida»: JD faz uma promessa comovente à filha bebé

A Protegida
sáb, 27 set

Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão

A Protegida
sex, 26 set

Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional

dom, 28 set

Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa

A Fazenda
sáb, 27 set

A Fazenda - Ary deixa Júlia chocada: «Uma mulher branca e loira pagou para trocar as amostras do nosso teste»

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Em breve, seremos +1. »: Cantor e ator famoso vai ser pai

Ontem

O prémio, que o companheiro de Maria Botelho Moniz ganhou, emocionou todos. E há um motivo

Ontem

«Foi extremamente difícil para mim em termos de saúde»: Rita Pereira enfrenta situação angustiante e assume tudo

Ontem

«Vim apaixonada...»: Ana Guiomar revela nova paixão

Festa é Festa
Ontem

Matilde Breyner e a filha estão a emocionar a internet: O vídeo comovente já é viral

Ontem

Momento arrepiante: gesto de Fernanda Serrano deixa o filho sem palavras

A Protegida
Ontem
Mais Fora do Ecrã