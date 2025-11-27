A Protegida: Gina descarta-se das responsabilidades

A Protegida

Em «A Protegida», Margarida (Inês Herédia) queixa-se por Leandro (Dinis Lima) passar ali a vida. Gina (Paula Neves) acha que ele se refugia ali, porque em sua casa mal consegue dormir, por causa do bebé. Margarida diz que ele não pode continuar a dormir ali, porque Paz (Aline Neves) também dorme lá. Gina sugere que Margarida tranque as portas e ela fica passada. Margarida ficou frustrada com a conversa que teve com Gina e fica ainda pior, ao ver Leandro na cozinha, como se morasse lá. Margarida diz-lhe que devia ir para casa, mas Paz diz à mãe que Leandro já está a adiantar o jantar, como Sanjay (Mário Oliveira) lhe pediu. Margarida fica ainda mais frustrada.

