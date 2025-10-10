A Protegida

A Protegida: Gina e Gonçalo estão um caco após noite apocalíptica 

  • Ontem às 23:15
A Protegida: Gina e Gonçalo estão um caco após noite apocalíptica  - TVI
Em «A Protegida», Nuno (Tiago Teotónio Pereira) vai buscar a carteira ao cacifo e Gina (Paula Neves) evita falar com ele. Nuno diz que quando voltar vão ter de conversar. Mónica (Catarina Nifo) repreende o irmão por ter bebido antes de um campeonato tão importante. Gina faz sinal a Gonçalo (João Bettencourt) para falarem. Gina pergunta a Gonçalo se disse alguma coisa a Nuno, sobre o que ela lhe contou, mas Gonçalo diz que não. Gina pede-lhe para não dizer nada. Tentam lembrar-se da noite de ontem, mas está tudo muito vago e só se lembram de beber muito e de se divertirem, mas sentem que há algo de estranho.

