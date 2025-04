Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) está desolado com o estado do irmão e culpa-se pelo sucedido. JD diz que está farto de que as pessoas morram à sua volta, em vez dele. Nuno (Tiago Teotónio Pereira) pede-lhe para parar de dizer disparates e lembra que o que aconteceu foram acidentes, dos quais ninguém teve culpa. Gonçalo (João Bettencourt) aperta a mão de JD, abre os olhos e tenta falar.