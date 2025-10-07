A Protegida

A Protegida: Gonçalo anuncia decisão surpreendente

  • Há 2h e 46min
A Protegida: Gonçalo anuncia decisão surpreendente - TVI
Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) ajuda Mónica (Catarina Nifo) a empacotar produtos e Mónica mostra-lhe a faixa que fez para colocar no expositor da marca no ginásio. Mónica pede a Clarice para ir com ela, mas Clarice diz que tem mais que fazer e pede a Gonçalo (João Bettencourt) para ajudar a irmã. Ele diz que ia treinar e que vai ter um campeonato em Espanha. Elas ficam felizes por ele estar a reagir. Vêm todos carregados com as caixas. Clarice pergunta a Gonçalo se precisa de mais material de treino, pois Óscar pode comprar, mas Gonçalo diz que não precisa de mais. Mónica comenta como Óscar é boa pessoa e os tem ajudado. Referem que emprestou o apartamento a JD e lhe arranjou trabalho nas discotecas. Clarice não sabia disto.

