A Protegida: Gonçalo consegue conquistar os pais de Aruna?

Em «A Protegida», está tudo pronto para o campeonato. Gonçalo (João Bettencourt) diz aos pais de Aruna (Noua Wong) que é importante tê-los ali, pois quer que façam parte da sua vida. Eles ficam bem impressionados com as palavras dele, embora achem que aquele não é o melhor local para se conhecerem. Clarice (Fernanda Serrano) e Mónica (Catarina Nifo) gritam para Gonçalo dar cabo do adversário. Os pais de Aruna ficam chocados.