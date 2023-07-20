A Protegida

A Protegida: Gonçalo e Duarte fazem as pazes?

  • Há 3h e 9min
A Protegida: Gonçalo e Duarte fazem as pazes? - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Duarte (Gonçalo Braga) entra no ginásio, mas Gina (Paula Neves) está distraída e não vê. Mónica (Catarina Nifo) vinha a entrar e ficou com a impressão de ver Duarte. Comenta com Gina, mas ela diz que não viu nada. Duarte entra e leva uma mão ao bolso, como se fosse pegar numa faca. Mónica entra e agarra-o. Gonçalo (João Bettencourt) fica confuso ao ver Duarte e Mónica. Ela acha que Duarte lhe ia fazer mal, mas Duarte só quer falar com Gonçalo. Duarte diz que agora voltou a andar e quer esquecer o que se passou. Gonçalo convida-o para treinar ali no ginásio e Duarte aceita.

A Protegida

01:40

A Protegida: Virgílio fica em pânico com anúncio de Laura

A Protegida
Ontem
02:06

A Protegida: José Diogo fica com uma fortuna

A Protegida
Ontem
02:21

A Protegida: Mariana permite que JD possa estar com a filha quando quiser

A Protegida
Ontem

Há uma mensagem de Alexandra Lencastre que está a dar que falar

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Clarice pede ajuda a Laura para conquistar Óscar

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Anita acaba com a farsa de Hector e Mariana. JD fica a saber tudo

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Filha de Fernanda Serrano dá os primeiros passos em direção ao grande sonho: «Belisquem-me»

dom, 7 set
1

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
Ontem
2

Exclusivo «A Fazenda»: Júlia avança com o aborto, mas há algo que acontece

A Fazenda
Ontem
3

Há uma mensagem de Alexandra Lencastre que está a dar que falar

A Protegida
Ontem
4

Ainda se lembra de todas as personagens interpretadas por Alexandra Lencastre na TVI?

20 jul 2023
5

Nunca é tarde. Aos 81 anos, Carlos Areia cumpre um grande desejo: «Foi assustador...»

qua, 3 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Após dar o nó com Talu, Zuri tenta pôr termo à vida

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Mariana toma uma decisão, que deixa Hector em lágrimas

A Protegida
sáb, 6 set

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
Ontem

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
Ontem

Atriz da TVI emociona fãs com revelação: «Apetece-me gritar ao mundo»

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Clarice pede ajuda a Laura para conquistar Óscar

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Atriz da TVI emociona fãs com revelação: «Apetece-me gritar ao mundo»

Ontem

Diogo Amaral é apanhado desprevenido pelo filho e o que acontece é hilariante

A Fazenda
Ontem

Há uma mensagem de Alexandra Lencastre que está a dar que falar

A Protegida
Ontem

«A gente não quer mais filhos, mas…»: a mensagem do companheiro de Rita Pereira que deixou os seguidores curiosos

Ontem

Mia Rose não é o verdadeiro nome da artista. Nasceu com um nome português mas não o usa

sáb, 6 set

«Isto não é amizade»: Perante situação insólita, Rita Pereira envia mensagem nas redes

Quero é Viver
sex, 5 set
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN