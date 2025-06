Em «A Protegida», a estrangeira da roulotte aparece no turismo rural e diz que quer falar com Hector (Christian Escuredo). Sofia (Catarina Rebelo) estranha. Hector recebe a estrageira e ela diz que veio por causa do cartaz. A estrangeira pergunta quanto é a recompensa e revela que esteve com Mariana (Matilde Reymão). Hector fica tenso.