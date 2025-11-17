A Protegida

A Protegida: Hector ataca JD e arrasta-o para dentro do carro

  Ontem às 23:53
A Protegida: Hector ataca JD e arrasta-o para dentro do carro - TVI
Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) conduz a sua mota em direção à fábrica, quando um carro se atravessa à sua frente. JD trava de repente e vai ter com o condutor, irritado. Hector (Christian Escuredo) sai do carro e pergunta a JD onde ia. JD está sem paciência e com pressa, por isso volta para a mota, mas Hector agarra-o e diz que têm de esclarecer umas coisas sobre Mariana (Matilde Reymão). Hector agarra JD e quer saber se ele e Mariana casaram. JD mostra a aliança e afirma que casaram. Hector fica possuído. JD solta-se para ir embora, mas Hector ataca-o por trás, com um taco que tirou do carro e JD cai inanimado, deixando cair a carta que escreveu para Mariana. Hector apanha a carta. Hector começa a ler a carta que JD escreveu para Mariana e percebe que ele lhe mentiu. Hector fala com desdém de JD, por estar sempre envolvido em mentiras. Depois abre a bagageira do carro e arrasta JD para dentro da mesma.

