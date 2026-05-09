Em «A Protegida», Diana (Margarida Bakker) despede-se de alguns antigos funcionários da fábrica, quando Hector (Christian Escuredo) aparece e diz que gostava de falar com ela. Diana acha que não têm nada para falar, mas Hector diz que pensou melhor e afinal aceita ter uma relação com ela, pois quando a perdeu é que percebeu a falta que lhe fazia. E também precisa que ela o ajude com uma coisa. Diana, num ímpeto de coragem, despeja um saquinho com pó para cima de uma sobremesa. Depois fica a olhar para aquilo, ainda incrédula com o que fez. Mariana (Matilde Reymão) aparece e pergunta-lhe se está tudo bem. Diana diz que sim e que estava só a vê-las trabalhar, pois adora a cozinha. Laura pergunta a JD (Pedro Sousa) se sabe do tio e diz estar preocupada por ele não atender o telefone. Mariana sugere que a mãe vá ao turismo rural ver de Óscar (Joaquim Horta). Os funcionários começam a sentir-se mal depois de comerem a sobremesa e um deles desmaia. Hector sai do restaurante, vitorioso. Diana chora. JD entrega-lhe o telemóvel e pede-lhe para pedir ajuda. Diana está em choque e não sabe o que dizer, mas lá consegue dizer onde estão e o que se está a passar.
A Protegida: Hector dá início à vingança contra Mariana... e há quem vá para o hospital
- Há 3h e 27min