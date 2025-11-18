Em «A Protegida», 2 ANOS DEPOIS…
Carlota faz um ramo com flores e ervas aromáticas que apanha na estufa. Carlota entraem casa a correr e Hector (Christian Escuredo) agarra-a e dá-lhe muitos beijinhos. Percebemos que é a ele que Carlota chama de pai. Ela mostra-lhe o ramo que fez e Hector finge que vai comê-lo. Seguem os dois para a sala. Vanessa arruma a sala, repleta de brinquedos. Percebemos que Carlota é uma criança cuidada e mimada. Hector acha que se calhar é melhor parar de comprar brinquedos, mas Carlota quer mais. Hector pede a Carlota para não espalhar tudo ao mesmo tempo e sai.
A Protegida: Hector diz que é pai de Carlota
