Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) vê a porta da rua aberta e estranha. Chama por Mariana (Matilde Reymão), Laura (Alexandra Lencastre) e Vanessa, mas ninguém responde. Hector diz que é um perigo se Carlota acorda. Fecha a porta e vai para dentro ver se está tudo bem. Hector entra no seu quarto e logo de seguida entra o fugitivo. Este ameaça-o com uma faca e Hector pergunta-lhe se quer dinheiro. O fugitivo diz que também vai precisar de dinheiro, mas o que precisa mesmo é de uma identidade falsa. O fugitivo sabe que Hector arranja passaportes falsos e vai ficar ali escondido até lhe arranjar um.
A Protegida: Hector é ameaçado com uma faca dentro do palacete
- Ontem às 23:52