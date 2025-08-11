Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) olha perplexo para Hector (Christian Escuredo) que limpa um fio de sangue do canto da boca. Hector continua a gritar para que JD (Pedro Sousa) o largue e que pare de lhe bater. Hector tropeça sozinho e cai para trás. Fica a rir-se para JD. Hector continua a fingir que está a ser agredido por JD. Anita (Marina Mota) chega e vê o que o filho está a fazer. Óscar (Joaquim Horta) aparece também e acredita que JD bateu em Hector. JD diz que não lhe tocou e começa a ficar nervoso. Óscar leva JD dali e Anita leva Hector.
A Protegida: Hector fica em sangue e não foi JD
- Há 3h e 57min