A Protegida

A Protegida: Hector manipula Mariana e tenta deixá-la contra Anita

  • Há 2h e 18min
A Protegida: Hector manipula Mariana e tenta deixá-la contra Anita - TVI
Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) faz-se de vítima e diz que a relação com Anita (Marina Mota) está a ficar insuportável, pois ela deve sentir-se culpada por o ter prejudicado nos negócios e não está a saber lidar com isso. Hector conta que ela o expulsou do turismo rural e não tem onde ficar. Mariana (Matilde Reymão) percebe a intenção de Hector, mas diz que não o pode ajudar, porque JD está a morar ali em casa.

