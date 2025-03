A Protegida: Hector mostra vídeo a Manuel que o pode meter na prisão

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) dá algum dinheiro a Manuel (Duarte Gomes) e pede-lhe para sair dali uns dias, pois Mariana (Matilde Reymão) vai ser hóspede. Manuel diz que não tem nada a ver com isso e não vai fazer nada que não queira. Hector mostra-lhe um vídeo que o faz mudar de ideias. Manuel vê-se obrigado a aceitar a proposta de Hector. Apanha o dinheiro e vai embora. Hector filma Manuel e Sofia (Catarina Rebelo) no final do assalto a uma loja e depois dá-lhes boleia.