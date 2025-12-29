A Protegida

A Protegida: Hector prepara-se para fugir?

  Há 3h e 58min
Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) entrega as identificações falsas ao homem e recebe o resto do dinheiro. Laura (Alexandra Lencastre) pergunta quem era aquele homem e Hector disfarça. Laura repara no envelope e Hector diz que pegou nele antes de abrir a porta. Laura pergunta a Hector se pensou no que lhe disse sobre Diana, mas ele diz que precisa de tempo. Laura fica desconfiada. Hector guarda o envelope que recebeu numa pasta, onde estão vários outros envelopes. Depois faz uma chamada e diz que precisa de um carro para a Suíça.

