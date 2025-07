Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) está arrasado com as notícias sobre Mariana (Matilde Reymão), mas quando batem à porta, recompõe-se e vai abrir. É Mónica (Catarina Nifo). Ele puxa-a para dentro do quarto e começa a beijá-la com paixão. Despem-se, fazem amor e Hector assume que teve saudades dela. Mónica sorri.