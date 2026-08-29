A Protegida: Irene regressa e recebe um pedido inesperado das cozinheiras

Em «A Protegida», As cozinheiras recusam-se a cumprir as ordens de Diana e ficam muito felizes ao reencontrar Irene (Sílvia Filipe). Pedem-lhe que volte, mas Irene explica que não pode. Ainda assim, quer perceber o que está a acontecer, depois de reparar no descontentamento dos clientes. Irene sugere que sigam o menu que todos já conhecem e pede a Rosa e Susana que não desistam de lutar pelo legado de Mariana (Matilde Reymão).