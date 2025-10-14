Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) embala Carlota e conta-lhe uma história onde a mãe é uma menina guerreira. JD diz que Mariana (Matilde Reymão) luta pelos seus sonhos, mas nunca se esquece de ajudar os outros e é isso que está a fazer agora. Benedita ouve a história e fica comovida. Benedita (Maria Do Céu Guerra) diz que gosta muito de JD e sugere que ele vá buscar Mariana, pois também precisa de descansar.
A Protegida: JD conta uma história tocante à filha e Benedita assiste a tudo
- Há 1h e 29min