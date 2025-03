A Protegida: JD descai-se e confessa a Benedita que gostava de casar com Mariana

Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) pede a José Diogo (Pedro Sousa) para continuar a ser guarda-costas de Mariana (Matilde Reymão), pois sente que ela corre perigo. José Diogo não acha que faça sentido ser guarda-costas de Mariana no Douro e Benedita diz-lhe que paga o que for preciso para ficar com ela lá. José Diogo, num ímpeto de paixão, diz que gostava de casar com ela. Benedita fica surpreendida.