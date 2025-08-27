A Protegida

A Protegida: JD descarrega raiva em treino intenso enquanto pensa na filha

  • Ontem às 23:20
A Protegida: JD descarrega raiva em treino intenso enquanto pensa na filha
Em «A Protegida», Nuno (Tiago Teotónio Pereira) informa JD (Pedro Sousa) que os seguranças de Óscar (Joaquim Horta) vão passar a treinar ali no ginásio, antes de irem trabalhar para a discoteca. JD gosta da ideia e assim aproveita e treina com eles. Nuno diz que aquilo não é a cena A luta começa a ficar demasiado agressiva e Nuno tem de intervir. Nuno lembra-o de que tem uma filha e JD diz que esse é um dos motivos para estar ali a descarregar a sua raiva, por não poder estar com a filha e com Mariana (Matilde Reymão).

