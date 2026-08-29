A Protegida: JD desespera com a falta de memórias e entra em confronto com Mariana

Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) chega desanimado, sem saber se alguma vez vai recuperar a memória. Mariana (Matilde Reymão) tenta tranquilizá-lo e acredita que isso vai acontecer, até porque já tem dado alguns sinais. JD confessa que gostava de se lembrar da relação com os irmãos e dos pais. Mariana considera que talvez seja melhor não se lembrar dos pais, mas JD discorda e a conversa acaba por deixar o ambiente entre os dois tenso.