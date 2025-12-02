A Protegida

A Protegida: JD desmaia no meio da praia

  • Ontem às 23:52
A Protegida: JD desmaia no meio da praia - TVI
Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) corre na praia e sente uma dor de cabeça. Cai na areia, enquanto tem flashes do sonho que teve nessa manhã, com Mariana, e consegue ver mais qualquer coisa. JD fica perturbado e desmaia. SONHO DE JD: JD vê Mariana (Matilde Reymão) de costas a tocar nas plantas da estufa. Ela dá-lhe o ramo de coentros a cheirar e agora quase consegue ver a cara dela. Quando a puxa, consegue ver que tem uma Carlota ao colo.

