Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) corre na praia e sente uma dor de cabeça. Cai na areia, enquanto tem flashes do sonho que teve nessa manhã, com Mariana, e consegue ver mais qualquer coisa. JD fica perturbado e desmaia. SONHO DE JD: JD vê Mariana (Matilde Reymão) de costas a tocar nas plantas da estufa. Ela dá-lhe o ramo de coentros a cheirar e agora quase consegue ver a cara dela. Quando a puxa, consegue ver que tem uma Carlota ao colo.
A Protegida: JD desmaia no meio da praia
- Ontem às 23:52