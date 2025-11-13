A Protegida

A Protegida: JD e Gonçalo recusam ajudar Mónica a encontrar a família biológica

  • Há 3h e 40min
A Protegida: JD e Gonçalo recusam ajudar Mónica a encontrar a família biológica - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) quer tentar encontrar alguém da sua família. JD (Pedro Sousa) acha difícil, pois as pessoas estão pouco tempo nos bairros sociais. Gonçalo (João Bettencourt) não está interessado em conhecer a sua família e está farto de mentiras. JD diz que não pode ir com Mónica, pois tem de resolver as coisas com Mariana (Matilde Reymão) e conta aos irmãos que casaram. Mónica fica em choque.

A Protegida

06:00

A Protegida: Laura assina os papéis do divórcio

A Protegida
Ontem
00:41

A Protegida: Advogado não tem as melhores notícias para Laura

A Protegida
Ontem
01:11

Laura acaba tudo com Óscar: «Espero que sofra horrores»

A Protegida
Ontem
03:16

Terra Forte- Flor é expulsa: «A vossa estadia nesta casa acabou. Podem ir embora»

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?

A Protegida
Ontem
02:12

A Protegida: Laura invade a casa de Clarice e Jorge e destrói algo

A Protegida
qua, 12 nov
Mais A Protegida

Mais Vistos

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

qua, 12 nov
1

Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

Ontem
2

Veja como a filha de Catarina Siqueira já está crescida e linda!

Queridos Papás
6 dez 2023
3

Pedro Bianchi Prata faz partilha emocionante após fase difícil: «Eles sofreram como eu»

Ontem
4

Pedro Bianchi Prata

seg, 20 out
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor comete um grande erro e Maria de Fátima não deixa escapar

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Investigação de Sammy pode ficar comprometida?

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?

A Protegida
Ontem

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Festa é Festa
qua, 12 nov

«Podia ter sido pior»: Marta Melro confessa episódio surreal e deixa todos de boca aberta

A Fazenda
Ontem

Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Vida de Armando é marcada por uma grande tragédia familiar

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

Ontem

«Tens braços de homem»: Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, responde a críticas

Ontem

Pedro Bianchi Prata faz partilha emocionante após fase difícil: «Eles sofreram como eu»

Ontem

Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»

Terra Forte
Ontem

«Podia ter sido pior»: Marta Melro confessa episódio surreal e deixa todos de boca aberta

A Fazenda
Ontem

Rita Salema reúne a família num dos destinos mais cobiçados pelos portugueses: «Férias de sonho»

Festa é Festa
qua, 12 nov
Mais Fora do Ecrã