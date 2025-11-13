Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) quer tentar encontrar alguém da sua família. JD (Pedro Sousa) acha difícil, pois as pessoas estão pouco tempo nos bairros sociais. Gonçalo (João Bettencourt) não está interessado em conhecer a sua família e está farto de mentiras. JD diz que não pode ir com Mónica, pois tem de resolver as coisas com Mariana (Matilde Reymão) e conta aos irmãos que casaram. Mónica fica em choque.
A Protegida: JD e Gonçalo recusam ajudar Mónica a encontrar a família biológica
- Há 3h e 40min