A Protegida: JD recebe uma chamada da Mariana e percebe que ela corre perigo

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) tenta sair do carro. O amigo da Hacker diz-lhe para estar quieta, enquanto a Hacker procura o número de JD (Pedro Sousa) no telemóvel de Mariana e liga-lhe. JD sai do duche e fica em êxtase ao ver que Mariana lhe está a ligar. JD atende com os olhos a brilhar, mas logo percebe que algo de errado se passa e fica alerta. Mariana suplica a Hacker para que não lhe faça mal. A Hacker sugere ir a casa de Mariana para que ela lhes dê dinheiro. Mariana aceita, pois sabe que está lá toda a gente por causa do evento e podem ajudá-la.