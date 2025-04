A Protegida: Jorge aproveita-se do estado lastimável de Laura

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) acorda com a chegada de Jorge (Paulo Pires), mas continua a sentir-se exausta e acha que devia ir ao médico. Jorge convence-a de que está assim por estar chateada com a família e só precisa de descansar. Jorge dá-lhe alguns documentos para assinar, mas Laura não está com cabeça para ler. Ele diz que já leu tudo e são só renovações de contratos. Ela confia nele e assina. Jorge fica aliviado.