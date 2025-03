Em «A Protegida», Jorge está na sala de espera do hospital onde viu Laura, na esperança de ver o médico com quem ela se encontrou. Ele acaba por aparecer e Jorge consegue ver o seu nome e o gabinete onde trabalha. O médico e o paciente saem e Jorge aproveita para procurar a ficha de Laura no computador. Jorge fica lívido ao descobrir que Laura parou de tomar a medicação.