A Protegida: Jorge destrói os planos de Laura

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) mostra a cozinha a John e uma das embalagens de café do projeto de Mariana (Matilde Reymão). John fica impressionado e ainda com mais vontade de ajudar Laura. Jorge (Paulo Pires) leva John para uma mesa, para poderem falar mais à vontade. John tenta saber mais pormenores acerca do desaparecimento de Mariana e Jorge dá a entender que ela deve ter sido morta pelo noivo, mas não fala nisso em frente a Laura, porque ela e Benedita (Maria do Céu Guerra) se recusam a pensar nessa possibilidade. John fica muito surpreendido. Laura prepara dois pratos, sorridente como não a víamos há muito tempo. Tem esperança de que John possa encontrar Mariana. Jorge faz John acreditar que é praticamente impossível Mariana estar viva e por isso não há necessidade de tentar encontrá-la, só não podem dizer nada a Laura, para não piorar o seu estado já frágil. John compreende e promete não tocar no assunto com Laura.