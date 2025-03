A Protegida: Jorge droga Laura em plena noite de núpcias

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) já contou a Jorge (Paulo Pires) o que Benedita (Maria do Céu Guerra) fez e ele fica indignado. Laura acha que a mãe devia ter falado com ela e considera que aquilo foi uma traição. Jorge dá um copo de água a Laura para se acalmar, mas coloca-lhe prata coloidal. Depois começa a tirar-lhe o vestido devagar, para que a prata coloidal faça efeito e não tenha de dormir com ela. Laura adormece e Jorge sai.