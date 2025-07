A Protegida: Jorge e Virgílio preparam algo grave

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) surge pronto para a entrega do prémio e fala com Ângela. Laura (Alexandra Lencastre) faz sinal a Jorge para falarem a sós e relembra-o do que lhe pediu. Jorge diz que não podia faltar à entrega do prémio, pois fez parte da organização do evento. Virgílio (Diogo Morgado) chama Jorge para falarem. Virgílio pede a Jorge para se conter, pois, o plano está a andar. Jorge sabe e por isso é que também está ali, para o verem e ninguém o poder acusar de nada. Virgílio recebe uma mensagem da Hacker a dizer que já chegaram ao local.