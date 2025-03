A Protegida: Jorge expulsa Mónica de casa

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) chega a casa e encontra Mónica (Catarina Nifo) a dormir com Clarice (Fernanda Serrano). Pega nela por um braço e expulsa-a de casa, pois está farto de sustentar criminosas. Mónica fica em pânico. Clarice ameaça ir embora com Mónica e Jorge dá-lhe um estalo. Depois acalma-se, pois sabe que nem ela, nem Mónica têm como se sustentar. Jorge afirma que apesar de não passar muito tempo em casa, é ele quem dita as regras.