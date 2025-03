A Protegida: Jorge fica nervoso com mensagem de Clarice: «O cerco está a apertar»

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) já contou a Mónica (Catarina Nifo) que namorou com o pai de Mariana (Matilde Reymão) e que a mãe dela lhe roubou o namorado, por isso aquela gente não é tão boa como parece. Mónica fica mal impressionada e diz que não volta àquela casa. Clarice pega no telemóvel. Jorge recebe uma mensagem de Clarice a avisá-lo que Mónica esteve no palacete e o cerco está a apertar. Jorge fica enervado.