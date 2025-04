Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) não acredita que Laura (Alexandra Lencastre) tenha passado o seu poder na fábrica para as mãos de Jorge (Paulo Pires), mas ele insiste que ela ficou muito magoada com Benedita e Mariana (Matilde Reymão) e confia mais nele. Benedita exige saber onde Laura está e avisa que vai acabar por descobrir.