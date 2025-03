Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) cruza-se com Hector (Christian Escuredo) e este diz-lhe para lhe sair da frente. José Diogo que já estava nervoso, dá um murro a Hector. Sofia assiste e vai ter com Mariana. Sofia pergunta a Mariana se aconteceu alguma coisa com "Rodrigo". Mariana não sabe bem o que dizer. Sofia (Catarina Rebelo) conta-lhe que ele acabou de dar um murro a Hector e Mariana (Matilde Reymão) fica tensa.