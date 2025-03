Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) está pronto para começar o combate. Gonçalo repara que o adversário é maior do que JD, mas ele já sabia disso. O envelope com o dinheiro é volumoso e faz valer a pena aquele esforço. Gonçalo está com medo. JD leva alguns golpes, mas recompõe-se. Gonçalo olha o irmão com orgulho e medo.