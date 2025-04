Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) vai ter com JD (Pedro Sousa) ao WC e ele pergunta-lhe o que está a fazer ali em casa. Ela diz que está a trabalhar, mas JD não acredita que seja só trabalho e pergunta se foi Jorge que a mandou para fazer mal a Mariana. Clarice insiste que só precisa de ganhar dinheiro e lembra que JD não pode dizer nada do que sabe, pois também foi conivente com a mentira.