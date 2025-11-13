A Protegida

A Protegida: Laura assina os papéis do divórcio

  • Ontem às 23:54
A Protegida: Laura assina os papéis do divórcio - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) e Laura (Alexandra Lencastre) ouvem a voz de Clarice (Fernanda Serrano) no jardim e logo de seguida ela entra com Jorge (Paulo Pires). JD (Pedro Sousa) vem atrás deles. Clarice começa a destapar os tachos, como se estivesse em sua casa. JD diz que não tem nada a ver com aquilo e só os encontrou lá fora. Laura pede a chave a Jorge e manda-o embora. Clarice chama ursão a Jorge. Laura e Mariana ficam incrédulas. Jorge entrega os papeis do divórcio a Laura e diz que não quer nada dela. Mariana afirma que já roubou o que quis, mas Jorge faz-se de desentendido. Virgílio acusa Jorge de o ter obrigado a dar-lhe os códigos, mas mais uma vez ele finge que não sabe do que estão a falar. Jorge vai buscar as suas roupas. Mariana (Matilde Reymão) pede a JD para fazer alguma coisa.

A Protegida

00:41

A Protegida: Advogado não tem as melhores notícias para Laura

A Protegida
Ontem
01:11

Laura acaba tudo com Óscar: «Espero que sofra horrores»

A Protegida
Ontem
01:15

A Protegida: JD e Gonçalo recusam ajudar Mónica a encontrar a família biológica

A Protegida
Ontem
03:16

Terra Forte- Flor é expulsa: «A vossa estadia nesta casa acabou. Podem ir embora»

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?

A Protegida
Ontem
02:12

A Protegida: Laura invade a casa de Clarice e Jorge e destrói algo

A Protegida
qua, 12 nov
Mais A Protegida

Mais Vistos

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

qua, 12 nov
1

Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

Ontem
2

Veja como a filha de Catarina Siqueira já está crescida e linda!

Queridos Papás
6 dez 2023
3

Pedro Bianchi Prata faz partilha emocionante após fase difícil: «Eles sofreram como eu»

Ontem
4

Pedro Bianchi Prata

seg, 20 out
5

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu

Terra Forte
qua, 12 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Investigação de Sammy pode ficar comprometida?

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?

A Protegida
Ontem

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Festa é Festa
qua, 12 nov

«Podia ter sido pior»: Marta Melro confessa episódio surreal e deixa todos de boca aberta

A Fazenda
Ontem

Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Vida de Armando é marcada por uma grande tragédia familiar

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

Ontem

«Tens braços de homem»: Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, responde a críticas

Ontem

Pedro Bianchi Prata faz partilha emocionante após fase difícil: «Eles sofreram como eu»

Ontem

Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»

Terra Forte
Ontem

«Podia ter sido pior»: Marta Melro confessa episódio surreal e deixa todos de boca aberta

A Fazenda
Ontem

Rita Salema reúne a família num dos destinos mais cobiçados pelos portugueses: «Férias de sonho»

Festa é Festa
qua, 12 nov
Mais Fora do Ecrã