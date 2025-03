A Protegida: Laura descobre quem é o verdadeiro Jorge?

Em «A Protegida», o segurança entrega um presente a Benedita (Maria do Céu Guerra), que vem endereçado a Jorge (Paulo Pires). Laura (Alexandra Lencastre) vê e decide abrir, pois só pode ser de um cliente. Laura fica furiosa ao ver que é um convite para uma festa e ao que parece ontem Jorge esteve noutra. Laura pergunta a Virgílio (Diogo Morgado) se conhece as pessoas da foto, mas ele diz que não. Quando Jorge chega, Laura pega no presente e diz a Jorge que precisam de falar. Vão os dois para o quarto. Mariana acha que Laura vai finalmente ficar a conhecer o verdadeiro Jorge. Virgílio assume que não tem gostado dos comportamentos de Jorge. Benedita está tensa.