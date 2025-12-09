A Protegida

A Protegida: Laura encontra prova do que Hector fez e confronta-o

  • Ontem às 23:53
A Protegida: Laura encontra prova do que Hector fez e confronta-o - TVI
Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) insiste em saber onde Mariana (Matilde Reymão) foi e se sabe onde JD (Pedro Sousa) está. Laura (Alexandra Lencastre) diz-lhe que ela não sabe de nada, mas percebeu que Hector ainda não esqueceu Mariana, pois viu a foto de JD rasgada no lixo. Hector acha que JD não faz bem a Mariana. Laura até concorda, mas tem de ser Mariana a decidir isso e JD vai ser sempre o pai de Carlota.

