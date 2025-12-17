A Protegida

A Protegida: Laura perdoa Óscar?

  • Ontem às 23:55
A Protegida: Laura perdoa Óscar? - TVI
Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) prepara-se para começar a trabalhar, quando ouve música vinda do salão. Laura não quer acreditar quando percebe que é a música que Óscar (Joaquim Horta) lhe costuma enviar e sai para o salão, enervada. Laura vê Óscar e fica furiosa. Ele dança na direção dela e diz que está a pensar apresentar queixa por assédio, pois Laura anda a persegui-lo. Óscar diz saber que Laura assistiu à conversa com as mães e que se emocionou. Óscar agarra Laura e os dois olham-se doridos e saudosos. Óscar pede-lhe que o perdoe e que volte para ele.

