A Protegida

A Protegida: Laura promete afastar JD de vez de Mariana

  • Há 1h e 42min
A Protegida: Laura promete afastar JD de vez de Mariana - TVI
Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) conta à mãe que foi atrás de JD (Pedro Sousa), porque percebeu que ele a anda a rondar e assim nunca vai ter paz. Laura (Alexandra Lencastre) pede a Mariana para a deixar tratar do assunto. Laura pede ao Dr. Barbosa para arranjar uma forma de manter JD afastado de Mariana. Dr. Barbosa diz que só pode fazer alguma coisa se Mariana apresentar queixa contra ele. O Advogado pergunta a Mariana se quer apresentar queixa. Ela fica pensativa, pede um minuto e sai do gabinete.

