A Protegida

A Protegida: Laura sente-se mal?

  • Há 25 min
A Protegida: Laura sente-se mal? - TVI
Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) está a trabalhar, quando tem um pressentimento forte e leva a mão ao peito. Laura lembra-se de quando Mariana (Matilde Reymão) e JD (Pedro Sousa) eram crianças e Benedita prometeu que iam ser sempre o porto seguro de JD. Laura fica confusa por se ter lembrado daquilo agora. FLASHBACK Mariana pede para deixarem JD ficar mais um bocadinho, mas Laura diz que ele tem de voltar para o orfanato e que têm muita sorte por o deixarem passar ali tanto tempo. JD agradece todo o carinho e abraça-as. JD diz que elas são o mais próximo que conhece de uma família. Benedita promete serem sempre o seu porto seguro.

 

