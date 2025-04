A Protegida: Laura tem um ataque de raiva e tenta expulsar José Diogo

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) defende José Diogo (Pedro Sousa) e afirma que ele tem todo o direito de estar ali. Mariana diz que ele não teve culpa de nada e que foi um acidente, mas Laura não consegue ver isso e continua a culpá-lo pela morte do marido. José Diogo (Pedro Sousa) não reage por respeito à dor de Laura. Mariana diz que está na hora da mãe ultrapassar esse trauma. José Diogo revela pela primeira vez que estava mais alguém no palacete, no momento do acidente. Benedita (Maria do Céu Guerra) quer saber exatamente o que ele viu naquele dia. José Diogo não sabe ao certo, mas viu um vulto. Laura acha que José Diogo está a tentar livrar a pele, mas nunca o vai perdoar pela morte de Carlos e manda-o embora. Benedita diz que ele fica e Laura vai embora transtornada.