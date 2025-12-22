Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) e Isabel (Sara Barradas) estão preocupados com JD (Pedro Sousa). Isabel diz que a última vez que o viu foi ontem à noite. Óscar diz que bateu à porta do quarto dele de manhã e ele ainda respondeu. Anita (Marina Mota) conta a Isabel e Óscar que viu JD sair. Isabel vai atrás dele. Anita pergunta o que se passa e porque querem guardar segredo. Óscar explica que JD teve um acidente e perdeu a memória, por isso é que ainda não disseram nada a Mariana (Matilde Reymão), porque ele não se lembra dela. Anita fica em choque, mas acha que a polícia devia saber que ele apareceu.
A Protegida: Mais pessoas descobrem que JD foi encontrado
- Ontem às 23:54