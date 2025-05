A Protegida: Manuel fica fulo com conversa de Hector

Em «A Protegida», há um jogo de bilhar a decorrer. Hector (Christian Escuredo) fala com Manuel (Duarte Gomes) sobre o trabalho no restaurante e ele diz que correu tudo bem. Hector espera que Manuel nunca falhe com Mariana. Manuel pergunta a Hector até quando Sofia (Catarina Rebelo) vai fazer companhia a Anita (Marina Mota), mas Hector não lhe sabe dizer. Só acha que ela não parece muito incomodada com a tarefa. Manuel fica com raiva. Filipe não aparece nesta cena, mas Manuel olha para alguém com tensão.