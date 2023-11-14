A Protegida

A Protegida: Mariana arrasada: Clarice revela tudo o que ela escondeu a JD

  • Ontem às 23:14
A Protegida: Mariana arrasada: Clarice revela tudo o que ela escondeu a JD - TVI
Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) despede-se de JD (Pedro Sousa) e relembra-o de tudo o que Mariana (Matilde Reymão) lhe tem feito, para que quando for falar com ela sobre a filha, tome a melhor decisão. Clarice diz que afinal Mariana lhe fez mais mal do que ela e Jorge (Paulo Pires), de quem JD tem tanta raiva e os acusa de serem os maus da fita. Clarice mostra-se disponível para ajudar no que for preciso com a bebé.

